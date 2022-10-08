Десяти организаторам псевдореферендума в «ЛНР» объявили подозрения 8 октября, 06:29 Колобаранты Луганской области (Фото:Офис генпрокурора)

В Луганской области еще десяти лицам, участвовавшим в организации и проведении псевдореферендума, сообщили о подозрениях. Им инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщили о подозрении десяти лицам, участвовавшим в организации и проведении псевдореферендума в Луганской области.

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Им инкриминируемое посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 19 сентября председатель так называемой «общественной палаты ЛНР» инициировал вопрос проведения на временно захваченной территории Луганщины псевдореферендума.

«Председатель, заместитель председателя и псевдодепутаты так называемого „народного совета лнр“ 20 сентября проголосовали за принятие закона О референдуме лнр по вопросу вхождения в состав российской федерации на правах субъекта РФ. На основе данного "документа" 23-27 сентября года на временно оккупированной территории Луганской области и на "зарубежных участках" на территории РФ организован и проведен псевдореферендум», - говорится в сообщении.

Подозреваемые публично призывали граждан Украины к активному участию в незаконном мероприятии и отмечали необходимость присоединения к России.

Досудебное расследование проводят следователи 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

23 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской – Россия пытается провести имитацию «референдумов» с целью аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках » подобие «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.