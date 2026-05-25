Главная страшилка Кремля. Что такое ракета Орешник: скорость, дальность, все характеристики, и можно ли ее сбивать

Россия впервые показала комплекс Орешник в конце декабря 2025 года, заявив, что он заступил на «боевое дежурство» в Беларуси (Фото: Минобороны РФ / Скриншот)

24 мая 2026 года президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне нанесли удар по Украине с применением межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности Орешник .

«[Российский диктатор Владимир Путин] запустил свой Орешник по Белой Церкви. Реальные неадекваты. Важно, чтобы это не осталось для России без последствий. Сегодня каждый в мире, кто не молчит, кто помогает Украине, является защитником жизни», — подчеркнул украинский президент, комментируя ночной удар РФ.

Реклама

Это уже третье использование этого оружия преступным кремлевским режимом против Украины меньше, чем за год.

Впервые РФ использовала Орешник для удара по Украине 21 ноября 2025 — целью был Днепр, а 9 января 2026 атаковала этим оружием Львов.

Обозреватели часто иронически называют Орешник «вундевафлей» Путина (унизительное от «вундерваффе» — в переводе с немецкого «чудо-оружие»).

Запугивание Орешником Украины и западных партнеров является постоянным инструментом диктатора и его окружения.

NV напоминает все, что важно знать о ракете Орешник.

Инфографика: NV

Орешник, он же Рубеж и Кедр: что известно об этой ракете

Кадры, заявленные Минобороны РФ как «развертывание Орешника для боевого дежурства» в Беларуси / Фото: Минобороны РФ

После удара по Днепру 21 ноября 2024 года Владимир Путин хвастался этой ракетой в специальном обращении. Тогда Путин заявил, что Россия атаковала Днепр Орешником как «одной из новейших российских ракетных систем средней дальности». Однако международные медиа и профильные специалисты высказывали предположение, что на самом деле эта ракета является не такой уж новой и может быть вариантом ракетной системы РС-26 Рубеж — потенциального носителя ядерного оружия, над разработкой которого РФ работала ранее. Москва специально разрабатывала ее на грани двух типов дальности потенциальных носителей ядерных ракет.

В частности Financial Times со ссылкой на украинские источники писала, что Россия ударила по Днепру именно баллистической ракетой РС-26 Рубеж, несмотря на заявления Путина об Орешнике. Институт изучения войны в своем отчете предполагал, что это была «модифицированная баллистическая ракета средней дальности РС-26 Рубеж». А военные эксперты портала The War Zone даже выпустили отдельный большой материал об истории проекта Рубеж. В нем они писали, что хотя Путин идентифицировал использованную в 2024 году ракету «как якобы новое оружие под названием Орешник», однако после удара эта ракета «была широко идентифицирована […] как РС-26 Рубеж».

Реклама:

Инфографика: NV

«Разработка этой таинственной системы стратегического оружия должна была бы быть прекращена в 2018 году, хотя сейчас Пентагон заявляет, что какая бы ракета не была использована в Днепре, ее разработка базировалась на РС-26 [Рубеж] - что свидетельствует о том, что ее проектирование было по крайней мере в определенной степени восстановлено, и теперь она используется в боевых действиях», — отмечали специалисты TWZ в 2024 году.

Первый неудачный пробный запуск ракеты Рубеж состоялся в Плесецке в сентябре 2011 года, а уже в мае 2012-го Россия продемонстрировала, что РС-26 может достигать межконтинентальной дальности (более 5500 км). Еще тогда военные специалисты предполагали, что ракета преодолевает такое расстояние только с легкой полезной нагрузкой или вообще без нее.

Однако официально россияне классифицировали Рубеж именно как межконтинентальную ракету, чтобы обойти запрет на разработку баллистических ракет средней дальности в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (действовал до 2019 года, США вышли из него из-за нарушений со стороны РФ), напоминает Forbes.

Однако дальнейшие испытания после 2012-го года «четко показали, что ракета не может лететь за пределы средних дальностей с реальной боеголовкой», что противоречило условиям договора ДРСМД, напоминают авторы TWZ. Поэтому формально Россия якобы свернула разработку ракет РС-26 Рубеж в 2018 году.

В то же время специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 22 ноября 2024 года заявили, что удар по Днепру мог быть нанесен «баллистической ракетой из состава ракетного комплекса Кедр». По данным ГУР, его испытания проходили в октябре 2023 и июне 2024 года.

Реклама:

Принять на вооружение проект Кедр Россия планировала в 2030 году, вероятно на замену межконтинентальных ракет Ярс (дальность пуска до 10 000 км).

Межконтинентальная и средняя дальность баллистических ракет: какая из них Орешник

Американская классификация баллистических ракет предусматривает их разделение на следующие группы:

межконтинентальные баллистические ракеты ( МБР, ICBM) — дальность полета от 5500 км;

МБР, ICBM) — дальность полета от 5500 км; баллистические ракеты средней дальности ( БРСД) с двумя подкатегориями: от 3000 до 5000 км ( IRBM, intermediate-range ballistic missile) и от 1000 до 3000 км ( MRBM, medium range ballistic missile)

Осенью 2024 года Пентагон подтверждал, что по Днепру Россия ударила «экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, прототипом которой является межконтинентальная модель РС-26 Рубеж».

В свою очередь, специалисты The War Zone напоминали, что хотя ракета РС-26 Рубеж формально относится к категории межконтинентальных ракет, на практике она скорее всего является ракетой среднего радиуса действия, то есть IRBM с дальностью полета от 3000 до 5000 км.

Однако это объясняет, почему украинские военные сначала заявили, что Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, но потом многие западные официальные лица опровергли этот факт, указав вместо этого на Рубеж РС-26 или производную от него ракету именно как на оружие средней дальности.

Ракеты Орешник и по Днепру, и по Львову были запущены с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ, то есть с расстояния более 800 километров. Так что дальности ракеты достаточно, чтобы достичь многих уголков Европы, напоминала The Guardian.

Какие размеры, вес и скорость Орешника, сколько он летит в Украину?

Если считать Орешник производной ракетой от РС-26 Рубеж (или даже ее полным аналогом), то стоит помнить, что ракеты Рубеж, в свою очередь, ранее считались производной от межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс, напоминали специалисты The War Zone.

Реклама:

В то же время точное соотношение их размеров остается неясным. Приводя данные прошлых лет о Рубеже, специалисты TWZ предполагают, что длина ракеты может составлять 11,8 м, а диаметр — около 1,8 м.

Это твердотопливная баллистическая ракета. В отличие от ракет на жидком топливе, такие ракеты можно легче перемещать и быстрее запускать, напоминал CNN.

Вес ракеты может составлять около 40 тонн, пишет Forbes. Скорее всего ее запускают с передвижных наземных комплексов. Россия называет систему «грунтовым ракетным комплексом Орешник» и продемонстрировала его кадры в конце декабря 2025 года, заявив о размещении Орешника в Беларуси «на боевом дежурстве».

Ракета, которой ударили по Львову, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, сообщили в Воздушном командовании Запад.

А во время удара по Днепру, по данным ГУР, скорость ракеты на конечном участке траектории составила более 11 Махов. Подлетное время с момента запуска в Астраханской области РФ до попадания в Днепре — около 15 минут. Не более 15 минут прошло также между взрывами во Львове и сообщениями мониторов о вероятном запуске из Капустиного Яра перед этим.

Путин заявлял, рассказывая о ракете Орешник, что ее скорость достигает 10 Махов.

Для сравнения — именно такой заявленной скорости, 10 Махов (3400 м/с или 12 250 км/ч) должна достигать и аэробаллистическая ракета Кинжал. Однако опасность Кинжала меньше из-за его унитарной боеголовки, тогда как Орешник имеет раздельную боеголовку, каждая часть которой летит с соответствующей большой скоростью.

Множественные боеголовки с отдельным наведением: ключевая опасность Орешника

Главная специфика ракеты, которую Путин называет Орешником — это раздельная головная часть с блоками индивидуального наведения (MIRV, multiple independently targetable reentry vehicle), свойственная для многих потенциальных носителей ядерного оружия.

Реклама:

До момента удара по Днепру в 2024 году Россия еще не запускала по Украине таких ракет с множественными боеголовками, и именно это является главной и наиболее опасной особенностью этого оружия.

«Подобный класс вооружения имеет двух или трехступенчатый ракетный носитель. Боевая часть состоит из нескольких — от двух до 12-ти, блоков. Пилотное задание загружается до запуска, блоки имеют индивидуальную систему наведения, могут маневрировать и поражать каждый свою цель», — объяснял ранее в комментарии Суспільному Вадим Кушников, обозреватель издания Милитарный.

Видео удара по Днепру зафиксировало, как по цели бьет по меньшей мере шесть боеголовок. Похожее видео появилось в сети и после удара по Львову.

В 2024 году CNN напоминала, что атака по Днепру была первым случаем, когда ракета с таким типом боевой части была использована в истории войн.

Опасность подобного оружия заключается в том, что ракета несет «серию боеголовок, каждая из которых может нацеливаться на отдельное место, позволяя одной баллистической ракете осуществить более масштабную атаку».

CNN подчеркивал, что ракеты с раздельными боеголовками были разработаны во время холодной войны, чтобы обеспечить возможность доставить несколько ядерных боеголовок одним пуском (хотя и по Днепру, и по Львову Россия ударила ракетой без ядерного заряда).

Том Карако, директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS), заявлял в комментарии CNN, что подобные боеголовки потенциально предназначались исключительно для ядерных ударов. Поэтому использование такого типа ракеты, вооруженной обычными боеголовками, «является эскалацией ядерного бряцания со стороны России, что включает и недавнее обновление ее ядерной доктрины».

Реклама:

В то же время ГУР Минобороны Украины, заявляя об ударе из комплекса Кедр, уточняло, что во время атаки по Днепру на ракете было установлено шесть боевых частей, при этом каждая из них оснащена еще шестью суббоеприпасами.

Количество боеголовок в ракете, которой был нанесен удар по Львову, официально еще не называли.

Способны ли ЗРК Patriot перехватить Орешник и подобные ракеты?

По этому поводу агентство АР цитировало мнение Мэттью Сэвилла, директора военных исследований в британском Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Он напомнил, что ракеты вроде Орешника способны выпускать несколько боеголовок на чрезвычайно высоких скоростях, хотя они являются менее точными, чем боеголовки крылатых или баллистических ракет малой дальности. Поэтому, реагируя на заявление Путина о якобы невозможности перехватить ракету Орешник, Сэвилл признал, что против этого типа ракет «довольно трудно защититься» даже для передовых американских систем противовоздушной обороны, таких как ЗРК Patriot.

«Удар наносится несколькими боеголовками с блоками индивидуального наведения (MIRV) на чрезвычайно высокой скорости, поэтому даже Patriot будет трудно их перехватить», — констатировал Сэвилл.

Аналогичное мнение высказывали специалисты The War Zone. Они напоминали, что переданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot были особенно эффективными против ракет Кинжал и баллистических ракет наземного базирования. Однако «при максимальной скорости 10 Махов Орешник двигался бы быстрее, чем его была бы способна гарантированно перехватить такая система, как Patriot», подчеркивали аналитики TWZ.

В другом своем материале специалисты этого же портала объясняли, что перехват нескольких боеголовок на той скорости и под тем углом, как наносит удар это оружие на конечной фазе полета, «превосходит то, от чего могут защитить предоставленные Украине батареи Patriot».

Реклама:

«Для уничтожения этого оружия [баллистических ракет типа Орешник] нужна система противовоздушной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) или система ПВО Aegis Ashore», — писал The War Zone со ссылкой на оценку Дэвида Шенка, полковника армии США в отставке и бывшего коменданта школы противовоздушной обороны на военной базе Форт Силл в Оклахоме (США). По его словам, лучше всего с задачей перехвата таких ракет могла бы справиться система ПВО Ground-Based Midcourse Defense [главный компонент американской системы противоракетной обороны против баллистических ракет, включая межконтинентальные баллистические ракеты, несущие ядерные, химические, биологические или обычные боеголовки — прим. ред].

Однако в Украине, к сожалению, пока нет ни одной из этих систем.

Задача уничтожения подобных ракет усложняется тем, что каждую их боеголовку необходимо уничтожить отдельной противоракетой, что является вызовом даже для самых лучших систем ПВО, резюмировал CNN после удара по Днепру.