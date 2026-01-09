Демонстрация и «привет» США. Гетьман прокомментировал цель удара Орешником по Львовской области
Вероятный момент прилета ракеты Орешник по Львовской области (Фото: скриншот видео ssternenko/Telegram)
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV об атаке Орешником по Львовщине и назвал цель этого удара.
Алексей Гетьман
Эта ракета, которая была запущена — Орешник — во-первых, [сообщают о ее скорости в] 13 тысяч км, это 10 махов, она не могла лететь с такой скоростью постоянно. Это когда она поднялась уже в ближний космос, то там она должна была разогнаться до этой скорости. Далее, когда она падала уже непосредственно на Львовскую область, она имела совсем другую скорость, гораздо меньшую.
Почему [Орешник был] без боевой части? Демонстрация, что они могут запускать такие ракеты и мы не можем их перехватывать. Это, может, «привет» и Соединенным Штатам, но [скорее, это попытка] показать нам, что у них есть оружие, от которого у нас нет защиты.