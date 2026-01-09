Служба безопасности Украины установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. По предварительным данным, обнаруженные комплектующие принадлежат к ракетному комплексу Орешник.

Как сообщили в СБУ, среди найденных пока деталей:

блок стабилизации и наведения ( фактически это « мозги» ракеты);

фактически это мозги» ракеты); запчасти из двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и тому подобное.

Реклама

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Найденные обломки официально признали вещественными доказательствами и готовят к передаче на детальные экспертизы, отметили правоохранители.

Следователи СБУ отметили, что применение этого оружия против гражданских объектов в Украине является военным преступлением со стороны России. По предварительной информации, российские войска запустили ракету Орешник средней дальности класса «земля-земля» с полигона Капустин Яр на территории РФ.

«Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий», — говорится в сообщении СБУ.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что удар баллистикой средней дальности стал первым случаем применения такого оружия по городу. Он отметил, что Львов расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что россияне в ночь на пятницу, 9 января, нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением одной баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, Астраханской области РФ. По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 244 воздушные цели. Орешник сбить не удалось.

Как ранее объясняли украинские и западные специалисты, Орешник (он же Кедр, Рубеж) является баллистической ракетой средней дальности.

Минобороны страны-агрессора России заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине во время массированного обстрела в ночь на пятницу, 9 января. В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности Орешник в ответ на «атаку Киева по резиденции Путина».

Реклама:

В Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. Садовый заявил о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.