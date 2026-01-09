«Профукали вымышленный козырь». Денисенко объяснил, почему российские оккупанты побоялись ударить Орешником по Киеву
Последствия вражеской атаки на Киев (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Удар российской баллистической ракетой средней дальности Орешником по Украине был демонстрационным, Кремль продолжает стратегию блэкаутов и затягивания времени.
Об этом в пятницу, 9 января, заявил руководитель аналитического центра Деловая столица и бывший народный депутат Украины Вадим Денисенко.
По его словам, удар ракетой Орешник был довольно слабым и носил демонстрационный характер, направленный на сигнал президенту США Дональду Трампу о готовности России применять эту ракету, но без удара по центрам принятия решений в Киеве как «жест доброй воли». В то же время, по его мнению, Кремль «профукал свой вымышленный козырь» с атакой на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.
Главная стратегия Кремля остается неизменной — блэкауты, подчеркнул Денисенко. Он добавил, что Путин до сих пор верит, что этой зимой можно вывести Украину из строя и заставить «фронт посыпаться».
Денисенко также напомнил, что России вчера были переданы наработанные документы по переговорам, поэтому у Москвы остаются лишь несколько недель на то, чтобы придумать новые оправдания, почему переговоры якобы срываются.
Стратегия России сейчас заключается в затягивании времени, и Кремль активно ищет способы продолжить процесс, хотя Трамп ускоряет переговоры, отмечает Денисенко.
«У Путина люфт к маневрам несколько сузился. Хотя он все еще исходит из парадигмы, что даже если он продолжит тянуть время, Трамп ничего ему не сделает. Главный вопрос, насколько активно сейчас США начнут бороться с теневым флотом», — написал он.
По его словам, основным фактором, который повлияет на решение российского диктатора идти на переговоры, будет активность США в борьбе с «теневым флотом».
9 января Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Львовской области. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нельзя исключать пуски ракеты Орешник с российского полигона Капустин Яр.
Впоследствии в Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.
Садовый заявил о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.