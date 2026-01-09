Заместитель директора аналитического центра Политика Артем Бронжуков рассказал в эфире Radio NV , что не считает удар Орешником местью российского диктатора за якобы «атаку» по резиденции на Валдае, как заявляет российская сторона.

«Мне кажется, что причина удара этим Орешником совсем в другом. Потому что россияне унижены, россияне оскорблены теми действиями, которые за последние несколько дней мы видим со стороны Соединенных Штатов: задержанные российские танкеры, операция в Венесуэле», — отметил Бронжуков.

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По убеждению эксперта, это явно не нравится Путину, но он не понимает, что делать: