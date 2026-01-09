«Удар отчаяния». Атака Орешником по Украине — это ответ Путина на унижение от США — Бронжуков

9 января, 14:48
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Служба безопасности Украины показала обломки ракеты Орешник (Фото: СБУ/Телеграм, коллаж NV)

Служба безопасности Украины показала обломки ракеты Орешник (Фото: СБУ/Телеграм, коллаж NV)

Заместитель директора аналитического центра Политика Артем Бронжуков рассказал в эфире Radio NV, что не считает удар Орешником местью российского диктатора за якобы «атаку» по резиденции на Валдае, как заявляет российская сторона.

«Мне кажется, что причина удара этим Орешником совсем в другом. Потому что россияне унижены, россияне оскорблены теми действиями, которые за последние несколько дней мы видим со стороны Соединенных Штатов: задержанные российские танкеры, операция в Венесуэле», — отметил Бронжуков.

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По убеждению эксперта, это явно не нравится Путину, но он не понимает, что делать:

Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Радио NV Война России против Украины Львов ракета Орешник Владимир Путин

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