«Придержат, чтобы попугать». В ближайшие полгода атак Орешником больше не будет — Романенко

9 января, 18:30
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс, которая может быть прототипом ракет Рубеж и Орешник, из Архангельской области РФ, 29 октября 2024 года (Фото: Минобороны РФ / Handout via REUTERS)

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс, которая может быть прототипом ракет Рубеж и Орешник, из Архангельской области РФ, 29 октября 2024 года (Фото: Минобороны РФ / Handout via REUTERS)

Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что в ближайшее время атак Орешником не будет. Почему именно, он объяснил в эфире Radio NV.

«Атак Орешником, скорее всего, еще с полгода не будет. <...> Потому что господин [Кирилл] Буданов сказал, я думаю, что он имеет соответствующую информацию, человек квалифицированный и не будет просто так сообщать, что россияне имеют не более двух таких ракет, одна из них была запущена», — отметил Романенко.

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Есть еще одна причина, рассказал авиаэксперт:

Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Радио NV Война России против Украины Львов ракета Орешник Кирилл Буданов

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