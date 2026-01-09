«Придержат, чтобы попугать». В ближайшие полгода атак Орешником больше не будет — Романенко
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс, которая может быть прототипом ракет Рубеж и Орешник, из Архангельской области РФ, 29 октября 2024 года (Фото: Минобороны РФ / Handout via REUTERS)
Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что в ближайшее время атак Орешником не будет. Почему именно, он объяснил в эфире Radio NV.
«Атак Орешником, скорее всего, еще с полгода не будет. <...> Потому что господин [Кирилл] Буданов сказал, я думаю, что он имеет соответствующую информацию, человек квалифицированный и не будет просто так сообщать, что россияне имеют не более двух таких ракет, одна из них была запущена», — отметил Романенко.
Есть еще одна причина, рассказал авиаэксперт: