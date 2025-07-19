Силы обороны смогли восстановить ряд позиций в районе города Орехов Запорожской области . Это удалось сделать благодаря тому, что украинские военные используют маневренную оборону и контратакуют врага.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини в субботу, 19 июля, сказал представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По словам Волошина, украинские подразделения заманивают россиян в ловушки, а затем контратакуют. По его словам, он не может «открывать много информации».

«Мы восстановили определенные позиции на некоторых направлениях. В частности, неподалеку Орехова, где действуют, довольно успешно, наши подразделения. Мы восстановили некоторые позиции, их немного, но мы не только пытаемся устойчиво удерживать территорию, но и проводить контратаки, небольшие контрнаступательные действия — и успехи есть», — рассказал представитель Сил обороны Юга.

В апреле бойцы Главного управления разведки Минобороны уничтожили в Запорожской области 12 российских оккупантов, которые пытались вести штурмы в направлении города Орехов.

31 марта координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец в интервью Radio NV рассказал, что в Запорожской области проявляют активность три-четыре батальона россиян, которые осуществляют штурмовые действия на двух направлениях: Пятихатки — Степное и район севернее Долинки на Щербаки.

12 июля украинские военные нанесли точечный авиаудар по временной переправе, возведенной российскими оккупантами на захваченной территории Запорожской области. Вероятно, удар совершил истребитель МиГ-29.