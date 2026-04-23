«Это полный бред». Спикер Сил обороны Юга опроверг заявления россиян об уличных боях в Орехове

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российских войск в Орехове нет, а бои там не ведутся, однако оккупанты активизируют штурмы на Запорожском направлении и ежедневно обстреливают город.

Об этом он сказал в среду, 22 апреля, Суспільному.

«Высшее военное руководство Российской Федерации озвучило, что в Орехове проходят уличные бои. Я хотел бы сказать, что это полный бред. Чтобы дойти до Орехова им нужно взять под контроль Новоданиловку, которая стоит на их пути», — подчеркнул Волошин.

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По его словам, попытки проникновения диверсионных групп фиксируются, но их уничтожают еще на подступах, поэтому «даже нельзя сказать, что враг подошел к Новоданиловке». Он отметил, что в Орехове россиян нет.

В то же время город постоянно находится под ударами российской авиации — ежедневно фиксируют десятки атак управляемыми бомбами, подчеркнул представитель Сил обороны Юга. По данным разведки, отдельные подразделения РФ получили задание продвинуться ближе к Орехову, выйти на окраины и попытаться там закрепиться.

На всем Запорожском направлении противник активизировал наступательные действия и пытается вернуть их интенсивность до уровня, который был перед Пасхой, подчеркнул Волошин. В частности, на Гуляйпольском направлении россияне ведут ожесточенные бои, пытаясь прорваться южнее Гуляйполя в сторону Верхней Терсы, добавил он.

На Ореховском направлении, по его словам, атаки продолжаются в районах Щербаков и Малых Щербаков, а также оккупанты хотят прорваться в направлении Степногорска.

«Сейчас будет меняться цветовая палитра поля боя, потому что поднимется больше зелени. Поэтому враг хочет иметь к этому времени определенное тактическое преимущество, поэтому и повышает интенсивность своих штурмовых действий», — отметил Волошин.

11 марта соучредитель DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV заявил, что Гуляйполе практически находится под оккупацией и инициатива там не на стороне Сил обороны.

15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне сейчас рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. По словам главкома ВСУ, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

