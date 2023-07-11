В Орехове во время российского удара погибли супруги-железнодорожники, у них остался маленький ребенок 11 июля, 08:27 Последствия российского удара (Фото:Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration Yurii Malashko via Telegram/Handout via REUTERS)

В Орехове во время российского удара погибли супруги-железнодорожники, у них остался маленький ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В компании рассказали, что железнодорожники — родители ребенка — попали под вражеский обстрел во время волонтерской помощи людям в свой выходной.

Видео дня

«Враг продолжает убивать гражданское население. Жертвами российских извергов стали железнодорожники, которые, несмотря на свой выходной, продолжали помогать людям, несмотря на опасность», — сказал председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Виталий Юшко, 1976 года рождения, трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1995 году электромонтером СЦБ Пологовской дистанции сигнализации и связи Приднепровской железной дороги, там же впоследствии работал электромехаником, старшим электромехаником. Зарекомендовал себя высококвалифицированным работником, неоднократно был отмечен ведомственными и отраслевыми наградами, в частности почетной грамотой Министерства инфраструктуры Украины.



Ольга Очкас, 1978 года рождения, с 1999 года работала на станции Ореховская. Прошла путь от уборщика производственных помещений до дежурного по железнодорожной станции, на этой должности и работала с 2004 года.

«Эти супруги много времени посвятили волонтерству в пункте несокрушимости города Орехов, помогали людям выживать. Трагедия произошла в Ореховской школе, когда Ольга и Виталий выполняли свои волонтерские обязанности», — говорится в сообщении.

Укрзализныця заявила, что будет заботиться о восьмилетнем ребенке погибших железнодорожников до его совершеннолетия.



В воскресенье, 9 июля, россияне нанесли авиаудар по зданию во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале города, где в это время находились люди. В результате обстрела разрушена часть здания.

Спасатели достали из-под завалов тела трех женщин 1976, 1978 и 1980 годов рождения и 47-летнего мужчины. Еще 11 человек, которых удалось спасти, имеют ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.