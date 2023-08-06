Российская ракета попала в многоэтажку в Орехове
Россияне попали в жилой дом в Орехове (Фото:@Serhiy_Kruk / Twitter)
В Орехове Запорожской области во время российского авиационного удара ракета попала в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Так выглядит жилой дом, в который попала российская ракета в Орехове. Во время работы спецтехники начался повторный обстрел, поэтому чрезвычайники прекратили работу на высоте», — говорится в сообщении.
Сейчас пожар уже ликвидировали.
Обошлось без пострадавших и жертв.