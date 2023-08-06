Российская ракета попала в многоэтажку в Орехове 6 августа, 15:15 Россияне попали в жилой дом в Орехове (Фото:@Serhiy_Kruk / Twitter)

В Орехове Запорожской области во время российского авиационного удара ракета попала в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Так выглядит жилой дом, в который попала российская ракета в Орехове. Во время работы спецтехники начался повторный обстрел, поэтому чрезвычайники прекратили работу на высоте», — говорится в сообщении.

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Сейчас пожар уже ликвидировали.

Обошлось без пострадавших и жертв.