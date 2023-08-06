Российская ракета попала в многоэтажку в Орехове

6 августа, 15:15
Поделиться:
Россияне попали в жилой дом в Орехове (Фото:@Serhiy_Kruk / Twitter)

Россияне попали в жилой дом в Орехове (Фото:@Serhiy_Kruk / Twitter)

В Орехове Запорожской области во время российского авиационного удара ракета попала в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Так выглядит жилой дом, в который попала российская ракета в Орехове. Во время работы спецтехники начался повторный обстрел, поэтому чрезвычайники прекратили работу на высоте», — говорится в сообщении.

Видео дня

Сейчас пожар уже ликвидировали.

Обошлось без пострадавших и жертв.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область ГСЧС Многоэтажка Война России против Украины оріхів

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X