Российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области авиабомбами — ОВА 12 июня, 18:13 Последствия российского удара по Орехову (Фото:Запорожская ОВА)

В понедельник, 12 июня, войска обстреляли управляемыми авиабомбами город Орехов Запорожской области. В результате атаки один человек погиб, еще один — ранен.

Обновлено в 18:50. В МВД Украины уточнили, что в результате авиаударов по Орехову погиб один человек, еще один госпитализирован. Разрушен один дом, еще 20 — повреждены, также пострадала машина.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА.

В общей сложности по территории города попали три российских управляемых авиабомбы. В Орехове разрушены частные дома и коммуникации.

От полученных травм погиб 48-летний мужчина, 32-летний раненый оперативно был доставлен в медучреждение.

По данным областной администрации, за минувшие сутки, 11 июня, российские войска совершили 74 атаки по 17 населенным пунктам области: четыре обстрела из РСЗО по Червоному, Степовому, 70 артобстрелов по Гуляйполю, Зализничному, Ольговскому, Темировке, Новодаровке, Камянскому и другим прифронтовым селам. Вчера 50-летняя женщина пострадала во время вражеской атаки по Новоселовке.

