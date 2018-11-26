"Ордынский подход". Украинский дипломат назвал конечную цель агрессии РФ в Азовском море

Цель агрессивных действий России в Керченском проливе, в результате которых были ранены шесть украинских моряков и захвачены три украинских корабля, - вытеснить Украину из Азовского моря и заблокировать порты Бердянск и Мариуполь, сообщил дипломат, бывший посол Украины в США Александр Моцик.
"Цель России - просто вытеснить нас из Азовского моря, заблокировать порты Бердянск и Мариуполь и создать там социальное напряжение среди местного населения, и как бы показать местному населению (там много работают в портах), что только с Россией можно решать свое будущее", - сказал он в эфире Радио НВ.
Моцик назвал действия России "ордынским подходом", характеризующимся полным игнорированием международного права и любых правил.
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Первыми шагами к преодолению сложившейся ситуации украинский дипломат назвал:
- Создать рабочую группу при Совете национальной безопасности и обороны, которая подаст свои рекомендации касательно возможных юридических действий с Договором между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года;
- Обратиться к странам Запада с призывом усилить санкции против России. В частности, это может касаться ограничения заходов российских военных кораблей в порты стран Запада, а также "усложнение" проходов российских судов через проливы, используемые для международного судоходства.
Моцик добавил, что вопрос агрессии РФ в Азовском море однозначно будет рассматриваться в Трехсторонней контактной группе в Минске, следующее заседание которой запланировано на 4 декабря 2018 года.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
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Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.
СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения. Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.
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