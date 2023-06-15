Оккупанты в Луганской области похитили 150 украинской детей — ЦНС 15 июня, 21:40 Мирные жители, которых Россия вывезла из Херсона в оккупированный Крым перед отступлением, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS / Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты в начале июня вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены в оздоровительные базы отдыха Лесной и Сосенка Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики РФ», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, с июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганской области.

Центр сообщает, что в настоящее время точно известно о 19 393 детях, которые были незаконно вывезены в Россию из оккупированных территорий Украины. В то же время, на временно оккупированных территориях проводят так называемые медосмотры детей.

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«Данный подход является одним из элементов комплексных мер по вывозу украинских детей на территорию России. Ведь те дети, которые якобы не проходят так называемый медосмотр — отправляются в „на лечение“. На соответствующую схему похищения детей правительство РФ выделило около 1.5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой.

Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

28 апреля Украина передала Международному комитету Красного Креста список более 19 тысяч украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали с временно оккупированных территорий Украины. 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украину вернули всего 371 вывезенного Россией ребенка.