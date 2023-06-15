Оккупанты в Луганской области похитили 150 украинской детей — ЦНС
Мирные жители, которых Россия вывезла из Херсона в оккупированный Крым перед отступлением, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS / Alexey Pavlishak)
Российские оккупанты в начале июня вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
«8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены в оздоровительные базы отдыха Лесной и Сосенка Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики РФ», — говорится в сообщении.
По данным ЦНС, с июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганской области.
Центр сообщает, что в настоящее время точно известно о 19 393 детях, которые были незаконно вывезены в Россию из оккупированных территорий Украины. В то же время, на временно оккупированных территориях проводят так называемые медосмотры детей.
«Данный подход является одним из элементов комплексных мер по вывозу украинских детей на территорию России. Ведь те дети, которые якобы не проходят так называемый медосмотр — отправляются в „на лечение“. На соответствующую схему похищения детей правительство РФ выделило около 1.5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой.
Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.
Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.
28 апреля Украина передала Международному комитету Красного Креста список более 19 тысяч украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали с временно оккупированных территорий Украины. 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украину вернули всего 371 вывезенного Россией ребенка.