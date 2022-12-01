Орбан использовал COVID-данные венгров для продвижения предвыборной кампании — Politico 1 декабря, 14:54 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана использовала данные венгров, которые записывались на вакцинацию против COVID-19, для продвижения предвыборной кампании в апреле 2022 года, сообщает Politico.

В материале говорится, что правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Фидес использовала данные граждан, записывавшихся на вакцинацию от COVID-19, для распространения своих предвыборных месседжей перед выборами в Венгрии в апреле 2022 года.

Люди, которые предоставляли персональные данные на правительственных сайтах при регистрации на вакцинацию, получали сообщения, которые имели целью повлиять на их выбор в пользу правящей партии накануне выборов.

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Также партия Орбана использовала еще и данные по заявкам на получение налоговых льгот и регистрации членства в ассоциациях для распространения собственных предвыборных месседжей.

«Использование персональных данных людей, собранных для того, чтобы они могли получить доступ к государственным услугам, для бомбардировки их сообщениями политической кампании является предательством доверия и злоупотреблением властью», — заявила старшая исследовательница по технологиям HRW Дебора Браун.

30 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ведет свою игру с ЕС, в которой использует Украину как заложницу.

Ранее Орбан заявлял, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию Европы.

