Оранжевый снег зафиксировали также и в Николаеве

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По данным СМИ, желтый снег 23 марта выпал также в Грузии, Молдове и на Кубани
Фото: www.niknews.mk. ua

По данным СМИ, желтый снег 23 марта выпал также в Грузии, Молдове и на Кубани

География аномального снега с оранжево-желтыми оттенками расширилась: необычные осадки также выпали в пятницу, 23 марта, и в Николаеве.

Об этом сообщает местное издание Николаевские новости, опубликовав фотографию.

Отметим, в этот день оранжево-желтый снег зафиксировали в Одесской области. Издание отмечает, что такое явление наблюдалось также в Грузии, Молдове и на Кубани.

Впоследствии в Укргидрометцентре объяснили, что в Одесской области желтый снег выпал из-за перемещения пылевого облака из районов северной Африки. Облако прошло на высоте 3-5 км. Скорее всего, эта же облако является причиной других случаев.

Кроме того, желто-коричневый снег несколькими днями ранее заметили в Луганской области. Однако тогда местные власти на основании заключения экспертов областного лабораторного центра Минздрава, объяснили желтый снег песчаными примесями, которые были принесены сильными ветрами.

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