«Мы были бы малороссийской губернией». 18 лет назад началась Оранжевая революция: что она изменила 22 ноября, 09:26 Утро 22 ноября 2004 года в Киеве, Майдан Незалежности (Фото:Wikimedia Commons)

18 лет назад, 22 ноября 2022 года, в Украине началась Оранжевая революция — кампания протестов, митингов и забастовок в поддержку Виктора Ющенко после фальсификации второго тура президентских выборов в пользу Виктора Януковича.

Акция началась 22 ноября 2004 как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на результат выборов (этот факт позже был доказан в суде).

Осенью 2004 года в Украине началась «операция преемник»: президент Леонид Кучма стремился передать власть проверенному пророссийскому кандидату Виктору Януковичу. На победу провластного кандидата бросили невероятные ресурсы: российских политологов, поддержку административного ресурса, имела место даже попытка отравления Виктора Ющенко.

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В первом туре выборов президента, состоявшемся 31 октября 2004 года, ЦИК признал победу за Виктором Ющенко, хотя и с минимальным отрывом (39,90%) от Виктора Януковича (39,26%).

Второй тур выборов прошел 21 ноября 2004 года, а в два часа ночи 22 ноября Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что по результатам подсчета 30% бюллетеней на президентских выборах якобы побеждает Виктор Янукович. Эти данные полностью расходились с данными экзит-поллов. Команда Ющенко призвала украинцев выйти на Майдан. Одновременно в Киев ввели бронетехнику для охраны ЦИК и других административных зданий, а Владимир Путин первым поздравил Януковича с избранием на должность.

В эти дни на Майдане Незалежности в Киеве собралось от 100 до 500 тысяч протестующих со всей страны. Так началась Оранжевая революция, продолжавшаяся почти до конца 2004 года. После долгого противостояния Верховный суд признал нарушения во время проведения второго тура выборов и назначил повторное голосование на 26 декабря. На них Виктор Ющенко получил 51,99% голосов, Янукович набрал 44,20%.

«Если бы не произошла Оранжевая революция, с 2005 года мы были бы малороссийской губернией, — оценивал позже Виктор Ющенко значение событий в комментарии НВ. — У нас не было бы этого шлейфа событий, в том числе и второй революции, Революции Достоинства. Давайте вспомним Украину в 2004 году: политически изолированная страна, за последние 5-10 лет сюда не приехала ни одна делегация на государственном уровне. Мы вырвались из этой изоляции, вышли на Парижское соглашение, предусматривавшее формирование политической ассоциации Украины с Европой с постепенным введением зоны свободной торговли и безвизового режима».

Начиная с 2005 года, 22 ноября в Украине отмечали как День свободы (до 2011 года, когда праздник был отменен при президентстве Виктора Януковича). Впоследствии согласно указу президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года в Украине учредили День Достоинства и Свободы (21 ноября) в честь начала двух важных событий в новейшей истории Украины: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.