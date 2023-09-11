ВСУ в Опытном. Ситуация очень изменчива, россияне хотят окружить Авдеевку — Минобороны 11 сентября, 13:00 Украинский военный в Запорожской области, 4 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Ситуация в Опытном Донецкой области «очень изменчива». Российские оккупанты пытались окружить Авдеевку, но Силы обороны не дают им этого сделать.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в понедельник, 11 сентября.

По ее словам, россияне сосредотачивали основные усилия, чтобы установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку. Они безуспешно наступали в районах этих населенных пунктов, а также Керамика, Новомихайловки и Пречистовки.

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«В результате штурмовых действий Силы обороны заняли часть Опытного и имеют частичный успех в районе Новомайорского. Но ситуация очень изменчива. Продолжаются бои и возможна смена позиций и самой ситуации», — подчеркнула Маляр.

Также ВСУ продвигаются и имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки под Бахмутом и не дали армии РФ прорвать здесь оборону в районах Зализнянского, Орехово-Васильевки и Богдановки. За неделю на Бахмутском направлении Силы обороны освободили еще 2 кв.км.

На Купянском направлении продолжаются бои, на Лиманском — оккупанты перегруппировываются.

Украинские военные продолжают наступление и на юге Украины. Они продвинулись еще на 1,5 км на Таврическом направлении и имеют успех в районе южнее от освобожденного Работино.

