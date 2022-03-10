Спутниковые снимки Maxar показали масштабы разрушений в Мариуполе после ударов РФ — видео 10 марта, 16:50 Цей матеріал також доступний українською РФ продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирным городам (Фото:Коллаж НВ)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, которые демонстрируют масштабы разрушений в Мариуполе в результате ударов ВС РФ.

Благодаря обнародованным кадрам можно сравнить, каким город был до российского вторжения в Украину, и как он выглядит сейчас, спустя две недели после начала военных действий.

Несмотря на то, что наземное наступление войск РФ фактически провалилось, кремлевский режим решил сменить тактику и начал массированные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в сопротивляющихся населенных пунктах Украины.

Накануне российские военные нанесли удар по детской больнице и роддому в Мариуполе, в результате которого погибли три человека, в том числе один ребенок, а еще 17, среди которых также есть дети, получили ранения.

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