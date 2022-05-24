Опубликованы спутниковые снимки, как оккупанты воруют украинское зерно 24 мая, 04:46 Цей матеріал також доступний українською Российский корабль швартуется и загружается, вероятно, украденным украинским зерном (Фото:Скриншот с видео CNN / Maxar Technologies)

Издание CNN опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как загружается в российские суда зерно в оккупированном Севастополе.

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На снимках, полученных компанией Maxar Technology и датированных 19 и 21 мая, два корабля под российским флагом швартуются и загружаются, вероятно, украденным украинским зерном.

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Отмечено, что на фотографиях два российских судна Матрос Позинич и Матрос Кошка пришвартованы рядом с чем-то вроде зерновых силосов, где зерно ссыпается с конвейера в открытый трюм.

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба корабля покинули порт: Матрос Позинич плывет по Эгейскому морю в направлении Бейрута, а Матрос Кошка все еще находится в Черном море.



CNN указывает, что трудно сказать точно, загружается ли судно на фото украденным украинским зерном. Однако аннексированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственным производством украинских регионов Херсонской и Запорожской областей, часть которых оккупирована россиянами.

В начале мая судно Матрос Позинич уже осуществило подобную миссию, загрузив зерно и отплыв из Черного моря в Средиземное.

По данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что оккупанты уже похитили на временно захваченных территориях Украины 400−500 тыс. т зерновых культур. Также, по данным ООН, в Украине из-за развязанной Россией войны застряли 25 млн тонн зерна.



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