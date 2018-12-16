Опубликованы фото с места крушения Су-27 Вчера, 23:25 835 Цей матеріал також доступний українською Самолет упал посреди поля Фото: Scramble Magazine via Facebook

Авиасообщество Scramble Magazine опубилковало на своей странице в Facebook фотографии с места крушения украинского истребителя Су-27 в Житомирской области.

"Scramble были предоставлены фотографии страшной катастрофы Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831 тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", - сообщили в Scramble.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области разбился истребитель Су-27. По данным Генштаба ВСУ, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов.

В результате крушения погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко.