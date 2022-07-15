Удары оккупантов по университетам в Николаеве: спасатели опубликовали фото последствий

15 июля, 12:02
Опубликованы фото последствий ракетного удара оккупантов по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Опубликованы фото последствий ракетного удара оккупантов по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий ракетного удара российских оккупантов по двум университетам в Николаеве.

«В результате утренних ракетных обстрелов в городе повреждены два учебных заведения, произошло частичное разрушение зданий и возник пожар двух автомобилей. Пожарные потушили пожар на общей площади 100 кв. м», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

Видео дня
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что оккупанты нанесли удары по зданиям Национального университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.

По его словам, на постсоветском пространстве было всего два университета по кораблестроению — в Николаеве и Санкт-Петербурге.

Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело не менее 10 мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере 10 ракет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram, что в настоящее время известно о двух раненых.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев ГСЧС Война России против Украины Виталий Ким

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

15 июля, 11:20
Мнения
Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

15 июля, 10:11
Мнения
Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
И TUI с ними! /
Российский олигарх Мордашов сократил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы, уменьшилось ли его влияние?
15 июля, 08:34
Компании / Рынки
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X