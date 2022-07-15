Удары оккупантов по университетам в Николаеве: спасатели опубликовали фото последствий 15 июля, 12:02 Опубликованы фото последствий ракетного удара оккупантов по Николаеву (Фото:ГСЧС)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий ракетного удара российских оккупантов по двум университетам в Николаеве.

«В результате утренних ракетных обстрелов в городе повреждены два учебных заведения, произошло частичное разрушение зданий и возник пожар двух автомобилей. Пожарные потушили пожар на общей площади 100 кв. м», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

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Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что оккупанты нанесли удары по зданиям Национального университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.

По его словам, на постсоветском пространстве было всего два университета по кораблестроению — в Николаеве и Санкт-Петербурге.

Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело не менее 10 мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере 10 ракет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram, что в настоящее время известно о двух раненых.



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