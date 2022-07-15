Удары оккупантов по университетам в Николаеве: спасатели опубликовали фото последствий
Опубликованы фото последствий ракетного удара оккупантов по Николаеву (Фото:ГСЧС)
Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий ракетного удара российских оккупантов по двум университетам в Николаеве.
«В результате утренних ракетных обстрелов в городе повреждены два учебных заведения, произошло частичное разрушение зданий и возник пожар двух автомобилей. Пожарные потушили пожар на общей площади 100 кв. м», — говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что оккупанты нанесли удары по зданиям Национального университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.
По его словам, на постсоветском пространстве было всего два университета по кораблестроению — в Николаеве и Санкт-Петербурге.
Утром в пятницу, 15 июля, в Николаеве прогремело не менее 10 мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере 10 ракет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.