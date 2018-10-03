Опубликовано видео уничтожения укрепленной позиции оккупантов с помощью беспилотника

По имеющимся данным, в результате атаки были ликвидированы двое российских боевиков

В Сети появилось видео уничтожения военнослужащими, задействованными в Операции Объединенных сил на Донбассе, укрепленной огневой точки оккупационных сил РФ.

Соответствующий ролик опубликовал на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан.

На обнародованных кадрах видно, как на позиции оккупантов с помощью беспилотника скидывают несколько снарядов, которые уничтожают ДОТ противника.

"Смеркалось, колорады снова провоцировали, пару ОСиных жал полетели во врага. Дота нет, а двое небратьев перешли служить в 200-бригаду", - говорится в комментарии к ролику.

Когда именно и где было снято опубликованное видео, не уточняется.