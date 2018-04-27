Опубликовано видео уничтожения ударным беспилотником позиций гибридных войск РФ

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Боевики не сумели спрятаться от ударов даже в окопах
Скриншот

Боевики не сумели спрятаться от ударов даже в окопах

Украинская добровольческая армия уничтожила с помощью ударного беспилотника позиции оккупационных сил РФ на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook народный депутат Дмитрий Ярош.

"Ударные беспилотники Украинской добровольческой армии наносят удары по оккупационным российско-террористическим формированиям...", - написал он.

На обнародованных кадрах видно, как по оборонительным позициям боевиков наносятся высокоточные удары, уничтожающие живую силу противника даже в окопах.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов опубликовал видео испытания украинско-польского ударного беспилотника Сокол на полигоне в Черниговской области.

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