Опубликовано видео ударов ВСУ по позициям оккупантов в "Волшебном лесу"

Обстрел позиций оккупантов был снят с двух разных ракурсов

В Сети появилось видео обстрела украинскими военными укрепленных оборонительных позиций оккупационных сил РФ на Светлодарской дуге, расположенных в так называемом "Волшебном лесу".

Соответствующий ролик опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

"Полное видео, снятое с двух разных мест, как группа К-2 при помощи 25-го батальона разносит сепарскую позицию "Прыщ", она же "Фурункул", находящуюся в "Волшебном лесу" - разносит в щепки. И так разнесла, что даже целых бревен не осталось", - рассказал он.

В то же время, когда именно были сняты эти кадры, не известно.

При этом стоит отметить, что ранее было обнародовано видео полного уничтожения этого опорного пункта, снятое позже чем ролик, опубликованный волонтером.