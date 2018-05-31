Опубликовано видео ударов ВСУ по позициям оккупантов в "Волшебном лесу"

В Сети появилось видео обстрела украинскими военными укрепленных оборонительных позиций оккупационных сил РФ на Светлодарской дуге, расположенных в так называемом "Волшебном лесу".
Соответствующий ролик опубликовал волонтер Юрий Мысягин.
"Полное видео, снятое с двух разных мест, как группа К-2 при помощи 25-го батальона разносит сепарскую позицию "Прыщ", она же "Фурункул", находящуюся в "Волшебном лесу" - разносит в щепки. И так разнесла, что даже целых бревен не осталось", - рассказал он.
В то же время, когда именно были сняты эти кадры, не известно.
При этом стоит отметить, что ранее было обнародовано видео полного уничтожения этого опорного пункта, снятое позже чем ролик, опубликованный волонтером.
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