Опубликовано видео с последствиями жестокого российского удара по Чаплино

26 августа, 04:10
Поделиться:
Российские войска ударили по Чаплино 24 августа (Фото:Днепр оперативный)

Российские войска ударили по Чаплино 24 августа (Фото:Днепр оперативный)

Украинское издание Суспільне опубликовало видео с последствиями ракетного удара РФ по Чаплино Днепропетровской области.

На видео видно разрушенный пассажирский состав, в котором после обстрела начался пожар.

Читайте также:

Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS) Блинкен назвал зверством ракетный удар России по железнодорожной станции в Днепропетровской области

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Чаплино 24 августа, в 31-ю годовщину Независимости Украины.

Видео дня

Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько пассажирских вагонов и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один шестилетний ребенок — при пожаре в машине возле станции.

https://www.youtube.com/watch?v=cZkcPoaDItQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X