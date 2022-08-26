Опубликовано видео с последствиями жестокого российского удара по Чаплино 26 августа, 04:10 Российские войска ударили по Чаплино 24 августа (Фото:Днепр оперативный)

Украинское издание Суспільне опубликовало видео с последствиями ракетного удара РФ по Чаплино Днепропетровской области.

На видео видно разрушенный пассажирский состав, в котором после обстрела начался пожар.

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Чаплино 24 августа, в 31-ю годовщину Независимости Украины.

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Российские ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько пассажирских вагонов и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один шестилетний ребенок — при пожаре в машине возле станции.

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