Опубликовано видео с места крушения Су-27

В сети было опубликовано видео с места крушения истребителя Су-27, который потерпел крушение во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Винницкой области.
Напомним, что 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины.Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.
В результате оба пилота погибли.
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