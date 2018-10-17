17 октября 2018, среда

Опубликовано видео с места крушения Су-27

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Самолет упал между населенными пунктами Бердичев и Хмельник
Фото: 20 хвилин Вінниця

Самолет упал между населенными пунктами Бердичев и Хмельник

В сети было опубликовано видео с места крушения истребителя Су-27, который потерпел крушение во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Винницкой области.

Напомним, что 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины.Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений Чистое небо-2018.

В результате оба пилота погибли.

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