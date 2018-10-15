Опубликовано видео разгрома офиса Медведчука в Киеве

В Сети появилось видео разгрома активистами украинских националистических организаций офисного здания на улице Липинского в Киеве, которое используется прокремлевским движением Украинский выбор кума президента РФ Виктора Медведчука.
Соответствующие кадры были опубликованы на странице активиста Евгена Карася.
Как видно на видео, участники погрома сломали защитные ролеты, разбили стекла и расписали стены здания своими лозунгами.
Ранее сообщалось, что вечером 14 октября организации Традиция и порядок и С14 разгромили офисное здание на улице Липинского в Киеве, которое является собственностью Виктора Медведчука.
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Отметим, что Виктор Медведчук, который является близким другом президента РФ Владимира Путина, не единожды демонстрировал свою прокремлевскую позицию, чем вызывал возмущение украинской общественности.
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Так, в апреле 2018 года он открыто заявил, что не считает Россию агрессором, несмотря на оккупацию Крыма и развязывание войны на Донбассе.
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