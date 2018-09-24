24 сентября 2018, понедельник

Опубликовано видео прохождения кораблей ВМС Украины под Керченским мостом

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Корабль Донбасс и буксир Корец
Пресс-служба ВМС Украины

Корабль Донбасс и буксир Корец

В интернете опубликовали видео, на котором корабли ВМС Украины проходят под Керческим мостом по пути в Бердянск.

На видео видно, что украинские корабли сопровождали российские пограничники.

Напомним, в ночь на 23 сентября два корабля Военно-морского флота Украины стали объектом пристального внимания со стороны оккупационных российских властей. Российские пропагандистские СМИ сообщали, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в "исключительную экономическую зону России" у берегов оккупированного Крыма.

Позже агентство Интерфакс-Украина сообщило, что корабли вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе и оправились в Бердянск, где станут частью создаваемой инфраструктуры флота в Азовском море.

Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемый РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия совершала регулярные попытки расширить зону свого влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли. 

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал выход в Азовское море двух украинских военных судов и отметил, что эти корабли "станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота".

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