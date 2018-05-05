Опубликовано видео первых минут после уничтожения боевиками машины Христианской службы спасения

Пресс-центр Операции объединенных сил опубликовал видео, снятое в первые минуты после обстрела российскими гибридными войсками автомобиля Христианской службы спасения на Донбассе.

Как сообщается, в районе населенного пункта Опытное Ясиноватского района Донецкой области боевики выпустили по машине ракету, в результате чего она была уничтожена вместе с находившейся в ней гуманитарной помощью.

"Указанный автомобиль на пути в город Авдеевка остановился для разгрузки гуманитарной помощи. Примерно в 16.20, когда водитель и пассажиры находились на расстоянии примерно 10 метров от автомобиля, услышали шипение и увидели, вероятно, ракету, которая летела в направлении автомобиля со стороны терминала Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

При этом люди успели вовремя эвакуироваться, и никто в результате происшествия не пострадал.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" обстреляли и уничтожили автомобиль с гуманитарной помощью.