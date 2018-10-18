Опубликован список пострадавших во время теракта в Керчи

Известны имена 47 пострадавших во время теракта в Керчи

Издание Крыминформ, ссылаясь на данные Оперативного штаба опубликовало список пострадавших во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Больница в Ленино (Керченский район)

Бочка Мария Андреевна

Соколовская Анастасия Алексеевна

Ратаенко Анна Геннадиевна

Лоло Яна Игоревна

Зарубина Ксения Руслановна

Рыбкин Никита Игоревич

Веренюк Даниил

Ольшевский Игорь



Больница №1 (Керчь)

Лысенко Елизавета Денисовна

Ильясова Арзы

Жукова Виктория

Калиниченко Наталия

Грищенко

Бурлов

Брагина Екатерина Дмитриевна

Александрова Кристина

Михлина Юлия Сергеевна

Дьяченко

Васильева

Третьякова

Егорова Яна

Розанова Любовь Андреевна

Денего Карина Александровна

Чурина Надежда Константиновна



Симферопольская больница

Радько

Крутько Николай



Керченский онкодиспансер

Минолоева Юлия Владимировна

Кондрашечкин Валентин Витальевич



Темрюкская больница

Шилина Анна Вячеславовна

Пененжик О.А.

Зацаренко Валерия Константиновна

Гурская Ксения Валерьевна

Красницкая



Получили помощь и покинули медучреждения:

Пономарева Виктория

Николаева Юлия Владимировна

Демчук Виктория

Карпушина Фатиме Наильевна

Игорочкина Марина Викторовна

Нестеренко Кирилл Николаевич

Неизвестная Ирина

Мельник Анастасия Олеговна

Гуцуляк Виктория Александровна

Третьякова Наталья Андреевна

Мохова Виктория

Голозубова Татьяна

Галанова Алла Владимировна

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже десять человек в тяжелом состоянии попали в реанимацию, их личности пока не установлены.

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Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще более 50 получили ранения, большинство из них - подростки.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.