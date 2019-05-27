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Опубликован полный текст нового Украинского правописания

Сегодня, 18:13
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Опубликован полный текст нового Украинского правописания - фото

AnnTS/pixabay.com

Новое правописание должно заменить редакцию от 1992 года

Институт языкознания имени Потебни Национальной академии наук Украины обнародовал новую редакцию Украинского правописания.

Об этом сообщается на сайте института.

В основных изменениях учтены некоторые замечания и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения проекта в августе-сентябре 2018 года.

В среду, 22 мая, Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания.

Украинское правописание в новой редакции разработано специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Оно должно заменить редакцию от 1992 года.

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