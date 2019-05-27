Опубликован полный текст нового Украинского правописания
Институт языкознания имени Потебни Национальной академии наук Украины обнародовал новую редакцию Украинского правописания.
Об этом сообщается на сайте института.
В основных изменениях учтены некоторые замечания и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения проекта в августе-сентябре 2018 года.
В среду, 22 мая, Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию Украинского правописания.
Украинское правописание в новой редакции разработано специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Оно должно заменить редакцию от 1992 года.