И.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий благословил Зеленского и опроверг действенность «проклятий» митрополита Павла — обращение 1 апреля, 18:55 Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий (Фото:Скриншот с видео)

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры (ПЦУ) архимандрит Авраамий заявил, что братия храма молится за президента Украины Владимира Зеленского и благословляет его на борьбу с «русским миром». Также архимандртрит назвал «проклятия» бывшего наместника Лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) «безосновательными и несправедливыми».

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

«Имея ныне ответственность возглавлять Лавру, возложенную на меня блаженнейшим митрополитом Эпифанием, от имени Лавры хочу засвидетельствовать всем, что проклятия бывшего наместника — безосновательны и несправедливы. Уверяю нашего президента, что братия Лавры молится и продолжит молиться за главу нашего государства, как это нам повелевает делать и слово божие. Мы благословляем вас, Владимир Александрович, в вашей борьбе с агрессором, с фальшивым "русским миром" , который принес нашему народу войну и смерть. Мы молимся о вашей семье, о всех, кто вместе с вами работает для победы над врагом мира», — заявил Авраамий.

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По его словам, то, что происходит сейчас вокруг Лавры, — это освобождение церкви от влияния России.

«Хочу подчеркнуть всем: то, что происходит сейчас вокруг Лавры — это не противостояние государства и религии, это не нарушение свободы. Напротив, это освобождение нашей святыни от влияния враждебного к нам российского государства, это предоставление возможности братии Лавры свободно проявить собственную волю», — подчеркнул исполняющий обязанности наместника Лавры.

Архимандрит Авраамий добавил, что «сейчас новая каноническая реальность существования признанной поместной церкви и решения украинского государства дают нам возможность избрать — и я свой выбор сделал, именно поэтому я отвергаю и осуждаю идеологию "русского мира" и призываю всех вас, отцы и братья, идти этим путем: между Богом и самозваным "третьим рифмом" избрать Бога».

Авраамий отметил, что митрополиту Павлу следует помнить, что «несправедливые проклятия падают на голову проклинающего» и «все слезы братии, о которых он говорит — его вина».

В субботу, 1 апреля, СБУ сообщила о подозрении экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) по двум статьям - разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ).

Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его самого вызвали на допрос и планируют избрать меру пресечения.

Митрополит УПЦ МП Павел на судебном заседании по избранию меры пресечения заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».

Шевченковский райсуд Киева объявил перерыв в заседании до 09:00 в понедельник, 3 апреля в связи с тем, что Павел во время сегодняшнего заседания пожаловался на плохое самочувствие. В пресс-службе УПЦ МП уточнили, что Павлу стало плохо из-за повышенного сахара в крови.

Впоследствии суд согласовал принудительный повод митрополита Павла (Лебедя) на заседание по избранию ему меры пресечения. Оно состоится 1 апреля, в 18:30 , сообщили в пресс-службе УПЦ МП со ссылкой на адвоката Павла. По его словам, митрополит до 17:00 находился в больнице.