Опрос VoxUkraine: 73% украинцев склонны к левой идеологии и авторитаризму Вчера, 12:49 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Большинство украинцев склонны считать, что государство должно иметь сильное влияние на экономику REUTERS/Gleb Garanich

Общественная организация VoxUkraine и Киевская школа экономики провели соцопрос относительно идеологических предпочтений граждан Украины.

Согласно результатам опроса, подавляющее большинство респондентов оказалась на левом спектре политического компаса, из них большинство — симпатизируют лево-авторитарному стилю — 73.3%.

«Почти все респонденты, которые назвали себя „правыми в политике“, оказались в левой части компаса. 81% из них оказались в лево-авторитарном квадрате; Большинство респондентов, которые не смогли сказать о себе, они левые или правые, также оказались в лево-авторитарном квадрате (76%). Намного меньше (22%) оказались в так называемом Левом демократическом квадрате», — говорится в исследовании.

Большинство украинцев склонны считать, что государство должно иметь сильное влияние и на экономику, и на личные свободы.

Опрос был проведен среди 1200 респондентов 7−17 марта 2019 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

