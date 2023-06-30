Где живут бесстрашные, а где — богатые? Масштабное исследование настроений жителей Киева и 20 облцентров от IRI — эксклюзив NV 30 июня, 10:11 Доля населения, которая ощутила улучшение своего экономического положения за время войны, в Ужгороде (на фото) наибольшая среди всех крупных городов Украины (Фото:Depositphotos)

Успешный Ужгород, немного пессимистичная и особенная Одесса, довольный мэром Харьков и другие результаты детального опроса мнения жителей 21 крупного города Украины, проведенного Международным республиканским институтом.

Самые стойкие горожане живут в пострадавших от вражеских обстрелов Днепре, Одессе и Харькове — они не оставят свои дома даже в случае обострения боевых действий. А больше других довольны своим экономическим положением жители наиболее удаленного от большой войны Ужгорода.

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Все это — часть выводов, к которым пришли исследователи Международного республиканского института (IRI), когда провели большой муниципальный опрос среди украинцев — жителей крупных городов.



Социологи группы Рейтинг, которые действовали от имени Центра анализа и социологических исследований IRI, в течение 21 апреля — 22 мая 2023 года собирали мнения жителей 21 города Украины: Киева и тех областных центрах, где ситуация с безопасностью позволяла проводить исследования. Выборка состояла из 16,8 тыс. постоянных жителей этих населенных пунктов, — по 800 в каждом из них, в возрасте от 18 лет и старше.



Предметом исследования была оценка мнений горожан, — от их общих настроений до восприятия действий местной власти и отношения к восстановлению.



Это уже восьмой муниципальный опрос от IRI — он проводится ежегодно, исключением стал лишь 2022-й.



Нынешнее исследование, которое зафиксировало настроения украинцев во время полномасштабного вторжения, приятно удивило Майкла Дракмена, директора IRI, — ведь оказалось, что жители Киева и 20 облцентров серьезно поддерживают своих мэров даже после «очень сложной зимы и условий военного времени».



Также, по словам руководителя IRI, особенностью актуальных настроений опрошенных стала высокая доля тех, кто планирует остаться в своем городе после войны.



«Этот опрос показывает, что местное самоуправление в Украине является эффективным. И что граждане видят и ценят предоставление услуг в военное время, — убежден Дракмен, — Они хотят играть ведущую роль в определении приоритетов восстановления в своей общине вместе с избранными представителями местной власти».



Он также обращает внимание на то, что жители Киева и еще 20 крупных городов испытывают большую гордость за свою малую родину, чем раньше, больше ценят услуги и хотят играть определенную роль в восстановлении, поскольку видят лучшее будущее для своей страны.



«Это очень позитивная информация для украинской власти и международных партнеров, которые работают для победы и успешного восстановления Украины», — добавляет директор IRI.



NV публикует самые интересные результаты этого большого муниципального опроса.



ВЕРЯТ В БУДУЩЕЕ

Убедительное большинство украинцев видит будущее своей страны обнадеживающим, говорится в исследовании IRI. Однако процент таких людей отличается в каждом городе.

Наиболее оптимистично смотрят вперед жители Кропивницкого (центральная часть страны), Чернигова (деоккупированный север) и Львова (запад): 90% респондентов из этих городов видят будущее страны скорее обнадеживающим. Разнятся отдельные детали: среди львовян наименьшая доля тех, кто считает, что дальше будет безнадежно — 5%, против 7% у кропивничан и 8% - у черниговцев.

