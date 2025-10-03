Автомобиль едет по улице, покрытой сеткой против дронов, в Константиновке, Донецкая область (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Большинство украинцев сохраняют уверенность в победе в войне против России , в частности 39,9% опрошенных ответили да, еще 34% - скорее да. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные в пятницу, 3 октября.

По данным опроса, по состоянию на сентябрь в ответ на вопрос о победе Украины в войне только 11,4% выразили сомнение, а 4,5% не верят в победу.

Фото: Центр Разумкова

Среди структур, которым украинцы больше всего доверяют — 87% назвали Вооруженные Силы Украины, 76,6% доверяют Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, еще 66,7% - волонтерским организациям.

В вопросе видения победы украинцы не имеют единой позиции, свидетельствуют результаты опроса. 25,7% считают победой восстановление контроля над территориями, захваченными после 24 февраля 2022 года, но без возвращения Крыма и Донбасса. Еще 24,6% ожидают полного восстановления границ 1991 года.

В то же время 21,6% респондентов готовы воспринять как победу остановку войны по нынешней линии фронта, а 10,7% - только уничтожение российской армии и внутренний распад РФ.

Фото: Центр Разумкова

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова совместно с Киевским Форумом по безопасности с 12 по 17 сентября 2025 года. Всего было опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

16 сентября сообщалось, что 45% украинцев верят, что полномасштабная война, которую Россия развязала против их страны, завершится в этом или следующем году.

В то же время 62% украинцев говорят, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 4% опрошенных отметили, что готовы терпеть около года. О полугодии или нескольких месяцах говорят 21% респондентов.