Один из показателей патриотизма. Центр Разумкова рассказал, сколько украинцев готовы защищать страну 29 октября, 14:01 Сколько украинцев готовы защищать страну: данные опроса (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Осенью 2022 года готовность защищать страну выразили 71% украинцев. После 2011 года в Украине доля тех, кто дает положительный ответ, постоянно росла (с 40% в 2011 г. до 57% в 2020 г.).

Об этом говорится в данных опроса Центра Разумкова, опубликованных на их сайте.

Готовность защищать страну выражает большинство жителей всех регионов — от 54% на востоке до 79% на юге страны, 74% украиноязычных респондентов и 62% русскоязычных, 81% среди мужчин и 63% среди женщин, 77-79% в возрастных группах. 18 до 59 лет, 53% – среди тех, кому 60 и более лет, 76,5% сторонников вступления Украины в ЕС и 52% его противников.

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Опрос был проведен Центром Разумкова с 22 сентября по 1 октября 2022 среди 2021 респондента. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Ошибка выборки ( без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.