В победу Украины верят около 92% украинцев — опрос 8 мая, 15:39 Украинский военнослужащий едет на линию фронта на бахмутском направлении. Часов Яр, 12 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В победу Украины в войне против России верят около 92% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос, верите ли вы в победу Украины в войне против России, большинство 72% опрошенных ответили «да», а 21% - «скорее да». По данным центра, всего в победу верят около 92% респондентов.

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Центр подчеркивает, что не наблюдается существенных региональных отличий — жители всех регионов Украины в абсолютном большинстве верят, что Украина одержит победу над агрессором.

Не верят в украинскую победу только 2% опрошенных во всех регионах Украины.

Фото: Инфографика Центра Разумкова

Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива с 23 по 30 марта 2023 года.

Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия. Всего были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

