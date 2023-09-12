«Реалии жизни и Конституция». Социологи объяснили, почему вопрос о коррупции в правительстве был «максимально корректным» 12 сентября, 17:51 Офис президента Украины (Фото:ОП)

Фонд Демократические инициативы считает, что их вопрос, который касался коррупции, был «максимально корректным».

Об этом заявил исполнительный директор Фонда Илька Кучерива Петр Бурковский в комментарии Суспільне.

Вопрос звучал следующим образом: «Соглашаетесь ли вы с утверждением, что президент несет полную ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях».

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Бурковский отметил, что в постановке вопроса социологи отталкиваются «от реалий жизни, от Конституции».

«Сейчас у нас военное положение в стране, президент согласно Конституции, законодательством является Верховным Главнокомандующим и он возглавляет исполнительную власть. Когда назначаются министры, Верховная Рада фактически формально только утверждает решение об увольнении и назначении министра. Так, как это было с министром обороны недавно, было решение, что отставка, в парламенте никто не ставил под сомнение, никто не задавал вопросов, почему один министр уходит, а другой назначается, то есть не происходило даже разбора кандидатур», — сказал он.

Директор Фонда также добавил, что так было в отношении других министров, которых президент уволил после 24 февраля 2022 года.

«Потому что это его полномочия как Верховного Главнокомандующего. То же с военными администрациями. Их назначает президент. Так кто же несет ответственность за этих людей и их поступки? Мы не задали вопрос коррупция и точка. Коррупция в правительстве и военных администрациях. Формулирование максимально конкретно. Людей спрашивают, несет ли президент прямую ответственность в правительстве и военных администрациях, которые напрямую ему подчинены, это его ответственность», — сказал Бурковский.

11 сентября были обнародованы результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года. 78% граждан Украины ответили, что президент Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия у себя в Telegram назвал исследование манипулятивным.

В КМИС отметили позже, что президент имеет рекордно высокую поддержку среди населения, и отметили, что «ответственность» не означает «причастность».

