До Дня Незалежності NV запускає опитування, щоб дізнатися, які українські книжки, пісні і фільми українці читали, слухали і дивились протягом 32 років Незалежності. Нам цікаво!

До чергової річниці Незалежності України, ми хочемо розповісти про найпопулярнішу серед українців українську музику, літературу і кіно, які були створені за 32 роки. І нам потрібна ваша допомога!



Розкажіть, яку пісню і її виконавця ви вважаєте найкращою, яка книжка запам’яталася найбільше і який український фільм ви б назвали найулюбленішим.



Ваші відповіді допоможуть визначити найпопулярніші твори сучасної української культури за версією наших читачів.