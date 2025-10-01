Об этом говорится в результатах соцопроса от КМИС.

Согласно результатам исследования, 37% из числа опрошенных считают, что Украина скорее приложила недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделала, а остальные 44% считают, что усилия Украины по подготовке были абсолютно недостаточными.

Доля респондентов, которые считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки — 16%. Из них 14% считают, что Украина скорее сделала достаточно, хотя были некоторые просчеты. А считают, что Украина полностью достаточно все сделала — 2%.

Респондентам, которые ответили, что Украина сделала скорее или совсем недостаточно для подготовки, задавался дополнительный вопрос о возможных, по их мнению, причинах.

Результаты опроса показывают, что среди населения нет однозначного консенсуса и видения причин недостаточной подготовки к вторжению. Так, относительно больше всего респондентов говорили о том, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия (46% среди тех, кто считает, что Украина не была готова; в феврале 2025 года было 41%).

Кроме этого, достаточно много респондентов говорили о том, что само население не верило и не готовилось (35%, в феврале 2025 года — 32%), что Россия обладала слишком большими ресурсами (21%, ранее — 15%), о влиянии пророссийских сил и агентов (17%, ранее — 21%), о том, что военное командование не смогло приложить должных усилий (15%, ранее — 13%), о недостаточной поддержке Запада (15%, ранее — 16%), о том, что за этот период объективно невозможно подготовиться и все учесть (14%, ранее — 10%).

Опрос был проведен 19−28 сентября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах.

Всего было опрошено 1029 респондентов в возрасте 18 лет и старше гражданами Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов — это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.