Большинство граждан Украины не согласны ни на какие территориальные уступки России (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Большинство украинцев выступают против любых территориальных уступок России для завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно опросу, 54% граждан категорически не поддерживают никаких уступок, тогда как 38% готовы рассмотреть возможность определенных территориальных потерь. По сравнению с началом лета, эти показатели остались почти неизменными.

Реклама

Во время опроса украинцам предложили три возможных сценария уступок. В частности, 67% респондентов высказались против официального признания отдельных территорий частью России, тогда как 24% согласились бы на это.

Фото: КМИС

Относительно передачи России территорий, которые сейчас контролирует Украина, 71% участников опроса заявили о несогласии, а 19% признали такую возможность приемлемой.

В случае замораживания линии фронта без официального признания оккупации 56% украинцев выступают против такого решения, тогда как 35% готовы его рассмотреть. По сравнению с маем-июнем доля тех, кто допускает возможность подобного компромисса, уменьшилась с 43% до 35%.

Фото: КМИС

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, сценарии, предусматривающие официальное признание российского контроля или передачу территорий, являются «нежизнеспособными» и не имеют поддержки среди украинского общества.

Ранее ряд западных СМИ писал, что Кремль требует, чтобы Украина вывела войска с Донбасса. Со своей стороны российский диктатор Владимир Путин якобы готов сохранить нынешние линии фронта на Запорожье и Херсонщине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинцы не отдадут свою землю оккупантам и что территориальный вопрос есть в Конституции Украины, которую никто не будет нарушать. Зеленский также заявил, что Силы обороны не выйдут из неоккупированной части Донбасса в обмен на прекращение огня.