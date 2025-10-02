Стратегия мягкой украинизации по укреплению позиций украинского языка без давления на бытовое использование русского языка поддерживается 87% украинцев (для 53% полностью приемлема) и для 10% она неприемлема (для 4% категорически).

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного 2−14 сентября КМИС.

Радикальная украинизация, которая предусматривает стигматизацию и давление на русскоязычных граждан для перехода на украинский язык, запрет использования русского языка даже на бытовом уровне, согласно результатам исследования, приемлема для 63% украинцев (для 33% полностью приемлема), а неприемлема для 32% (для 14% категорически неприемлема).

С другой стороны, скрытая русификация, которая предусматривает использование якобы демократического подхода со ссылкой на желание большинства населения для фактического укрепления и распространения русского языка на разных уровнях, при том что украинский язык останется единственным государственным, приемлема для 54% опрошенных (в т.ч. для 21% полностью) и неприемлема для 39% (в т.ч. для 19% категорически).

В разрезе макрорегионов на западе Украины мягкая украинизация приемлема для 83% жителей, неприемлема для 12%. Радикальная украинизация приемлема для 72%, неприемлема для 22%. Скрытая русификация приемлема для 42%, неприемлема для 50%.

В центре Украины мягкая украинизация приемлема для 90% жителей, неприемлема для 8%. Радикальная украинизация приемлема для 67%, неприемлема для 28%. Скрытая русификация приемлема для 55%, неприемлема для 39%.

На юге Украины мягкая украинизация приемлема для 88% жителей, неприемлема для 6%. Радикальная украинизация приемлема для 56%, неприемлема для 38%. Скрытая русификация приемлема для 66%, неприемлема для 30%.

На востоке Украины мягкая украинизация приемлема для 81% жителей, неприемлема для 14%. Радикальная украинизация приемлема для 31%, неприемлема для 58%. Скрытая русификация приемлема для 68%, неприемлема для 13%.

Для украиноязычных в быту мягкая украинизация приемлема для 88%, неприемлема для 9%. Радикальная украинизация приемлема для 73%, неприемлема для 21%. Скрытая русификация приемлема для 46%, неприемлема для 48%.

Для русскоязычных в быту мягкая украинизация приемлема для 83%, неприемлема для 13%. Радикальная украинизация приемлема для 29%, неприемлема для 68%. Скрытая русификация приемлема для 86%, неприемлема для 11%.

Среди украинско-русских билингвов мягкая украинизация приемлема для 85% опрошенных, неприемлема для 8%. Радикальная украинизация приемлема для 44%, неприемлема для 46%. Скрытая русификация приемлема для 72%, неприемлема для 20%.

В возрастном разрезе мягкая украинизация встречает тем больше поддержки, чем моложе респонденты. Зато и радикальная украинизация, и скрытая русификация больше всего поддерживаются среди самой молодой категории опрошенных (до 29 лет), меньше всего — среди категории 30−44 лет.

Опрос проведен методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах Украины среди 2012 граждан Украины от 18 лет. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 2,9%. При оценке трех случайно отобранных вариантов языковой политики каждый из них оценили около 666−675 респондентов, что дает погрешность не более 5,1%.