54% украинцев категорически против того, чтобы отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности — опрос КМИС

16 января, 16:18
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Прифронтовой город Константиновка Донецкой области (Фото: Вооруженные силы Украины / Handout via REUTERS)

Прифронтовой город Константиновка Донецкой области (Фото: Вооруженные силы Украины / Handout via REUTERS)

54% опрошенных украинцев решительно отвергают идею передать весь Донбасс под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В то же время 39% выразили готовность к такой уступке, хотя большинство из них признают, что это чрезвычайно сложный вопрос. Еще 5% не смогли определиться со своей позицией.

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Социологи отмечают три основные причины, почему украинцы отвергают идею «сдачи» Донбасса:

  • 35% считают, что Россия все равно не остановится и продолжит агрессию против Украины.
  • 33% отмечают, что Украина не может просто отказываться от своих территорий и людей, поскольку это противоречит Конституции и принципам территориальной целостности.
  • 25% не верят в реалистичность гарантий безопасности от Запада.
КМИС
Фото: КМИС

Опрос проводился с 9 по 14 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Социологи опросили 601 респондента в возрасте от 18 лет на территории, контролируемой правительством Украины. Опрос не охватывал жителей временно оккупированных территорий и граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формальная статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 5,3% для показателей около 50%. Из-за условий войны возможно дополнительное систематическое отклонение.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Донбасс Опрос Соцопрос Война России против Украины гарантии безопасности

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