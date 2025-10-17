Большинство граждан Украины считают, что с коррупцией надо бороться и во время войны (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Более половины украинцев (56%) считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией , свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в пятницу, 17 октября.

По данным опроса, 40% граждан убеждены, что страна остается безнадежно коррумпированной.

Аналитики КМИС отмечают, что за год восприятие ситуации улучшилось. Если в сентябре 2024 года 47% респондентов считали Украину безнадежно коррумпированной, то сейчас таких меньше. Зато доля тех, кто видит реальные попытки преодолеть коррупцию, выросла с 48% до 56%.

Инфографика: КМИС

Кроме того, уменьшилось количество украинцев, которые считают, что во время войны нельзя критиковать власть. Если в 2024 году так думали 13% граждан, то сейчас — только 8%.

Большинство, а именно 90% опрошенных, согласны, что критика власти должна присутствовать. Из них 58% считают, что она должна быть взвешенной и конструктивной, чтобы не расшатывать ситуацию, а 32% поддерживают жесткую и бескомпромиссную критику.

Инфографика: КМИС

Опрос КМИС проводился с 19 сентября по 5 октября 2025 года методом телефонных интервью. В исследовании приняли участие 1008 респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%, также возможно систематическое отклонение.