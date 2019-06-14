Опрос: Более 30% украинцев считают угрозу со стороны России преувеличенной 14 июня, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Euromaidan Press Треть украинцев считает угрозу от РФ преувеличенной Euromaidan Press

По данным опроса центра Социс и Комитета избирателей Украины, более половины украинцев считают реальной угрозу от российской агрессии.

В то же время более 30% опрошенных думают, что российская агрессия скорее слишком преувеличена.



Респондентам был задан вопрос «К какому из этих утверждений вы склоняетесь больше?» и предложено три варианта ответа.

Согласно исследованию, 55,9% опрошенных выбрали вариант «Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной».

31,9% остановились на ответе «Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена».

12,3% респондентов отказались от ответа или не знали, что выбрать.