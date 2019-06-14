Опрос: Более 30% украинцев считают угрозу со стороны России преувеличенной
По данным опроса центра Социс и Комитета избирателей Украины, более половины украинцев считают реальной угрозу от российской агрессии.
В то же время более 30% опрошенных думают, что российская агрессия скорее слишком преувеличена.
Респондентам был задан вопрос «К какому из этих утверждений вы склоняетесь больше?» и предложено три варианта ответа.
Согласно исследованию, 55,9% опрошенных выбрали вариант «Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной».
31,9% остановились на ответе «Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена».
12,3% респондентов отказались от ответа или не знали, что выбрать.