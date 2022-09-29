«Мобилизуют 100 тысяч человек». Оппозиция Беларуси заявила о подготовке Лукашенко к войне против Украины 29 сентября, 17:50 Белорусские военнослужащие (Фото:Минобороны Беларуси)

Один из лидеров белорусской оппозиции, заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко готовится вступить в войну против Украины.

На своей странице в Twitter он сообщил, что Лукашенко якобы планирует развернуть в Беларуси 120 тысяч солдат РФ в течение ноября-февраля текущего года. При этом сама Беларусь якобы обязуется мобилизовать около 100 тысяч своих солдат.

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«Лукашенко готовится к полномасштабной войне. Запад должен выдвинуть ультиматум, от которого он не сможет отказаться», — заявил Латушко.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн, комментируя заявления Латушко, сообщила, что на сегодняшний день нет «убедительных фактов», которые бы могли подтвердить эту информацию.

«Также на сегодняшний день вызывает сомнения информация о потенциальном проведении мобилизации в Беларуси. Подразделения ВС РБ в боевых действиях в Украине участия не принимают», — говорится в сообщении.

Там также заявили, что подобные заявления на такие темы не помогают обществу бороться с российской агрессией и режимом Лукашенко.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников выразил убеждение, что граждане Беларуси не мотивированы воевать против Украины.

«Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, ибо мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной», — заявил он.

По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.

