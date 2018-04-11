Оползень в Черноморске: Одесская ОГА просит у правительства 155 млн гривен

Последний крупный оползень в Черноморске произошел в 2014 году

В Одесской областной государственной администрации просят из резервного фонда правительства 155 млн гривен на борьбу с оползнем в Черноморске.

Как сообщается, в Кабинет министров уже направлен соответствующий проект проведения противооползневых мероприятий.

"Жители города страдали из-за оползней 20 лет. За это время десятки домов были разрушены, десятки превратились в аварийные. Нам понадобилось полгода, чтобы согласовать все нюансы", - рассказал глава области Максим Степанов.

В ОГА отметили, что сдвижной процесс с образованием и распространением новых разломов почвы активизировался на территории жилой застройки в девятом микрорайоне города, из-за чего под угрозой оказались 60 частных домов и многоэтажная жилая застройка.

Последний крупный оползень в Черноморске протяженностью около 450 м произошел в марте 2014 года на улице Морской.

В обладминистрации настаивают, что запланированные в проекте мероприятия позволят укрепить эту территорию.

Ранее сообщалось, что в Одесской области оползень разрушил около 100 метров улицы.