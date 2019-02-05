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Оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах будут квалифицировать как подкуп избирателей – МВД

Сегодня, 14:05
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НВ

Законодательство не предусматривает выплаты денег наблюдателям и агитаторам

Избирательное законодательство не предусматривает дополнительную оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Сегодняшнее избирательное законодательство не предусматривает, что есть право выплаты денег наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытки осуществить такие платежи нами будут оцениваться и квалифицироваться по ст. 160 УК - подкуп избирателя", - сказал на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.

Варченко добавил, что законное финансирование избирательной кампании осуществляется только из госбюджета или избирательного фонда в безналичной форме.

Он также подчеркнул, что нарушением законодательства будет составление трудовых договоров для агитаторов.

"Попытки составить такие массовые соглашения, тысячами, десятками тысяч и таким образом осуществить подкуп избирателя нами также будут квалифицироваться как нарушение избирательного законодательства по ст. 160 УК -подкуп избирателей", - резюмировал он.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.

3 февраля Центральная избирательная комиссия завершила прием документов кандидатов в президенты.

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Подкуп избирателей Выборы президента

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