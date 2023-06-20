Как платить коммунальные услуги в Польше: обзор средней цены по состоянию на 2023 год и объяснение понятия чинш 20 июня, 07:05 Как оплачивать коммунальные услуги в Польше: обзор методов оплаты и объяснение понятия чинш (Фото:johnkwan/depositphotos)

Ища квартиру в аренду в Польше, можно встретить объявления, где встречаются много непонятных для украинцев терминов и понятий.

Давайте разберемся, что означает термин чинш, как рассчитываться и оплачивать коммунальные услуги в Польше, а также как получить государственную субсидию на оплату коммунальных услуг.

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Коммунальные услуги в Польше

В Польше система предоставления коммунальных услуг интегрирована в европейскую модель и имеет отличия от той, которую мы привыкли видеть в Украине. Отсутствие привычных для нас ЖЭКов и абстрактной квартплаты — это первые разницы.

В Польше в многоквартирных домах все вопросы, касающиеся организации предоставления коммунальных услуг, решаются самими жителями сообщества (иногда кооперативом), аналогом украинских ОСМД. Структура сообщества состоит из директора и бухгалтера, другие специалисты, такие как электрик, сантехник или дворник, привлекаются по необходимости через соответствующие организации для решения конкретных проблем.

Жители сообщества отвечают за сбор платежей, связанных с содержанием дома и прилегающей территории. Размер этих платежей устанавливается на общем собрании собственников каждого товарищества или кооператива и может варьироваться в зависимости от места проживания, района и т. д. Они включают расходы на:

содержание администрации сообщества;

плановые ремонты здания для поддержания жилья в хорошем состоянии;

оплату коммунальных услуг ( газа, воды, канализации, вывоза мусора, отопления, электричества).

В сумму также включаются расходы на уборку территории и уплату земельного налога.

Что такое чинш ( czynsz) в Польше

Как уже было отмечено ранее, в отличие от коммунальных услуг, которые оплачиваются по счетчикам, чинш представляет собой фиксированные платежи, связанные с обслуживанием недвижимости. Однако, в зависимости от ситуации, составляющие чинша (и соответственно общая стоимость платежа) могут варьироваться, включая зависимость от конкретного кооператива или общины, к которым принадлежит жилье. Фактически, решения по платежам, связанным с бытовыми потребностями, принимаются именно на уровне кооператива или общины.

Эти платежи могут включать расходы на административных работников кооператива, уборку в подъезде и на территории вокруг дома, ремонтные работы в жилых помещениях, обслуживание домофонов и лифтов, а также средства, накапливаемые на реконструкцию дома. Конечно, суммы, направленные на эти эксплуатационные нужды, зависят от размера жилья и пропорциональны ему.

Кроме того, существуют и другие элементы расходов, которые также включаются в чиншу, но, как правило, не подлежат решению жильцов дома. К таким платежам относится оплата за:

отопление;

электроэнергию в городах общего пользования;

вывоз мусора;

обслуживание водных коммуникаций.

Аренда квартиры в Польше

При просмотре объявлений об аренде жилья в Польше, можно встретить много непонятных для украинцев терминов и понятий. Поэтому давайте разберемся, какие платежи предлагается платить арендаторам жилья в Польше.

Помимо самой арендной платы, стоимость аренды квартиры может включать:

Чинш ( czynsz) — административные оплаты, которые включают вывоз мусора, отопление, уборку территории и другие подобные услуги. Коммунальные платежи по счетчикам — расходы на воду, газ, электроэнергию. Расходы на телевидение и Интернет. Паркоместо.

Стоит отметить, что наличие и комбинация этих платежей в арендной плате зависит исключительно от владельца жилья. Некоторые платежи могут быть включены в арендную плату, и в объявлениях может быть указан, например, нулевой сбор. Стоимость парковочного места также может быть включена в арендную плату или иметь отдельную дополнительную плату. Кроме того, часто арендаторам предлагают самостоятельно подключать телевидение и Интернет, заключая отдельное соглашение с поставщиком услуг.

Сколько стоят коммунальные услуги и средние тарифы в 2023 году в Польше

В 2023 году средние тарифы на коммунальные услуги в Польше выглядят так:

водоснабжение и водоотведение — 8−11 злотых за 1 м³ ( 72−99 грн);

72−99 грн); электроэнергия — 0,93−1,03 злотых за 1 кВт ( 8−9 грн);

8−9 грн); газ — цена отличается в разных регионах Польши, в среднем в 2022 году 1 кубометр обходился в 1,5 злотых ( 13 грн), ( в этом году цены на газ для населения заморожены на уровне прошлого года, но счета вырастут из-за восстановленного НДС на 23%, уменьшить их смогут малообеспеченные);

13 грн), в этом году цены на газ для населения заморожены на уровне прошлого года, но счета вырастут из-за восстановленного НДС на 23%, уменьшить их смогут малообеспеченные); вывоз мусора — примерно 28 злотых на человека ( 253 грн);

253 грн); отопление — оплачивается только в отопительный сезон ( с октября по апрель), 2,5 злотых за 1 м² ( 22 грн);

с октября по апрель), 2,5 злотых за 1 м² 22 грн); услуги интернета и кабельного телевидения — 50−60 злотых ежемесячно за безлимитный комплексный пакет ( 452−542 грн).

Обратите внимание, что в Польше оплата за электроэнергию осуществляется с учетом двух тарифов: базового и льготного. Льготный тариф действует с 23:00 до 7:00 и с 14:00 до 16:00, в это время цена за киловатт-час составляет 0,27 злотых (2.44 грн). Во многих квартирах установлены двухтарифные счетчики, однако кроме оплаты фактически потребленной электроэнергии, также нужно платить абонентскую плату в размере 13.6 злотых (118 грн). Также существует абонентская плата за газ, которая обычно составляет около 9 злотых ежемесячно (81 грн). Налог на содержание дома (2.5 злотых за 1 м2), (22 грн) обычно оплачивается арендодателем. В общем, расчетная сумма на оплату коммунальных услуг для семьи из трех человек, проживающей в квартире до 40 м², составит примерно 500 злотых (4521 грн).